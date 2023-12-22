Минобороны Украины заявило, что обязательно наберет нужное число людей для пополнения ВСУ

На пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предложили ему мобилизовать дополнительно 450−500 тыс. человек. По его словам, такая мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд). С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.