Прокурор Уфы внес представление Ратмиру Мавлиеву из-за ям на проспекте Юлаева

Также надзорное ведомство оценит действия МБУ «Служба по благоустройству Кировского района Уфы», которое отвечает за содержание и ремонт этой дороги.



Установлено, что на проспекте Юлаева под путепроводом вблизи улицы Губайдуллина есть выбоины и глубокие ямы, что создает угрозу для жизни, здоровья и имущества людей, отмечается в сообщении. Поскольку магистраль относится к дороге местного значения, ее содержание и безопасность относится к компетенции муниципалитета.



Как сообщал «Ъ-Уфа», за сутки 24 автомобилиста повредили колеса своих машин на двух участках проспекта Юлаева под путепроводами вблизи улиц Агиша и Губайдуллина.



Майя Иванова.