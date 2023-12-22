В американском посольстве в Ташкенте прокомментировали высылку узбекистанцев из США

Ранее мы сообщали о том, что в среду, 20 декабря, США депортировали 119 граждан Узбекистана. Многие из них нелегально въехали в страну через Мексику, некоторые из них находились в тюрьмах на протяжении 3−4 месяцев.
В посольстве США в Узбекистане решительно осудили незаконную миграцию и предупредили узбекистанцев о том, что они могут стать жертвой лжи преступных контрабандистов, которые рассматривают людей как товар.
«Границы США закрыты для нелегальной миграции. Мы призываем граждан Узбекистана использовать безопасные и законные пути для поездки в Соединенные Штаты», — говорится в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что лицам, которые незаконно пересекают границу США, будет запрещен законный повторный въезд как минимум на 5 лет. .Члены семей и другие лица, помогающие лицам незаконно мигрировать, также могут навсегда лишиться права на получение американской визы.