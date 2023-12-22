Сотрудников КГБ наделили новыми полномочиями

Согласно постановлению КГБ № 25, которое опубликовано на Национальном правовом-интернет портале, теперь представители КГБ могут составлять протоколы об административных правонарушениях по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях.
В частности, речь идет об административных статьях за пропаганду и распространение нацистской символики; изготовление и перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности; распространение методик о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ; финансирование террористической деятельности.
Также ряд статей касаются разглашения служебной тайны по неосторожности, нарушение требований по использованию национального сегмента сети Интернет, нарушенения правил оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Постановление вступает в силу после опубликования.