Сотрудников КГБ наделили новыми полномочиями

В частности, речь идет об административных статьях за пропаганду и распространение нацистской символики; изготовление и перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности; распространение методик о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ; финансирование террористической деятельности.