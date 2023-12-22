Испания наложила вето на участие ЕС в операции США в Красном море

Испания наложила вето на принятое в рамках заседания рабочей группы советников Евросоюза (ЕС) по международным отношениям решение об участии стран ЕС в операции США для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море. Об этом сообщила газета El Confidencial.