Испания наложила вето на участие ЕС в операции США в Красном море

Как уточняет издание, испанское правительство изначально выступало за вовлечение всего сообщества в миссию. Отмечается, что на экстренном заседании 20 декабря комитет ЕС по политике и безопасности единогласно одобрил расширения операции Atalanta.
Однако через 24 часа Мадрид изменил свою позицию и заблокировал участие организации в инициативе без объяснения причины.
За последние несколько недель США развернули в Красном море самое большое количество огневой мощи по сравнению с предыдущими десятилетиями. Сообщается, что американская сторона рассматривает ежедневные атаки хуситов в данном регионе как попытку спровоцировать военную реакцию с их стороны.