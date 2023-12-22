Депутаты приняли поправки в Воздушный кодекс Беларуси

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Нижняя палата белорусского парламента приняла во втором чтении изменения в Воздушный кодекс, передает корреспондент Sputnik.
В первом чтении законопроект был принят 11 октября 2023 года. Документом, в частности, уточняется определение понятия «беспилотник». Таковым признается летательный аппарат без экипажа на борту под управлением оператора БПЛА с пункта управления, в том числе без его визуального контакта с данным устройством.
Также вводится ряд новых терминов: «аэроузел», «внешний пилот», «орнитологическое обеспечение полетов», «посадочная площадка», «эксплуатант аэродрома (вертодрома)». Документ также разделяет категории беспилотников, которые используются в различных видах авиации, на государственные, экспериментальные и гражданские. При этом уточняется, что государственные и экспериментальные БПЛА являются воздушными судами.
Учет беспилотников
Проект закона устанавливает новый порядок государственного учета гражданских беспилотников. При этом эксплуатация неучтенных гражданских дронов запрещается. Порядок учета, а также требования к эксплуатации таких БПЛА будут определяться правительством.
Напомним, в сентябре 2023 года был опубликован указ президента Беларуси № 297 «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов».
Согласно документу, физическим лицам запрещено использовать дроны, изготавливать, ввозить на территорию республики. При этом иметь в собственности беспилотники и покупать-продавать их можно будет до 25 марта 2024-го.
Запрет не распространяется на организации и бизнесменов, которые занимаются предпринимательской и профессиональной деятельностью. Чтобы ввезти дроны в республику и использовать по назначению, таким организациям и ИП необходимо получить разрешение в Департаменте по авиации.
В полете отказано
Еще одно новшество в Воздушном кодексе — введение ограничений на перелеты для отдельных граждан. В документе появится статья, регламентирующая отказ в заключении договора воздушной перевозки пассажиру, внесенному в базу данных лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком.
Введение такого реестра, а также принятие решения о включении в него пассажиров возлагается непосредственно на авиаперевозчика. При этом установлен широкий перечень случаев, когда пассажиру не может быть отказано в воздушной перевозке.