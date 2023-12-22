Депутаты приняли поправки в Воздушный кодекс Беларуси

В первом чтении законопроект был принят 11 октября 2023 года. Документом, в частности, уточняется определение понятия «беспилотник». Таковым признается летательный аппарат без экипажа на борту под управлением оператора БПЛА с пункта управления, в том числе без его визуального контакта с данным устройством.