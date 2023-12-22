Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Депутаты приняли поправки в Воздушный кодекс Беларуси

Законодатели предложили четко разделить категории БПЛА на государственные, экспериментальные и гражданские беспилотники.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Нижняя палата белорусского парламента приняла во втором чтении изменения в Воздушный кодекс, передает корреспондент Sputnik.

В первом чтении законопроект был принят 11 октября 2023 года. Документом, в частности, уточняется определение понятия «беспилотник». Таковым признается летательный аппарат без экипажа на борту под управлением оператора БПЛА с пункта управления, в том числе без его визуального контакта с данным устройством.

Также вводится ряд новых терминов: «аэроузел», «внешний пилот», «орнитологическое обеспечение полетов», «посадочная площадка», «эксплуатант аэродрома (вертодрома)». Документ также разделяет категории беспилотников, которые используются в различных видах авиации, на государственные, экспериментальные и гражданские. При этом уточняется, что государственные и экспериментальные БПЛА являются воздушными судами.

Учет беспилотников

Проект закона устанавливает новый порядок государственного учета гражданских беспилотников. При этом эксплуатация неучтенных гражданских дронов запрещается. Порядок учета, а также требования к эксплуатации таких БПЛА будут определяться правительством.

Напомним, в сентябре 2023 года был опубликован указ президента Беларуси № 297 «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов».

Согласно документу, физическим лицам запрещено использовать дроны, изготавливать, ввозить на территорию республики. При этом иметь в собственности беспилотники и покупать-продавать их можно будет до 25 марта 2024-го.

Запрет не распространяется на организации и бизнесменов, которые занимаются предпринимательской и профессиональной деятельностью. Чтобы ввезти дроны в республику и использовать по назначению, таким организациям и ИП необходимо получить разрешение в Департаменте по авиации.

В полете отказано

Еще одно новшество в Воздушном кодексе — введение ограничений на перелеты для отдельных граждан. В документе появится статья, регламентирующая отказ в заключении договора воздушной перевозки пассажиру, внесенному в базу данных лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком.

Введение такого реестра, а также принятие решения о включении в него пассажиров возлагается непосредственно на авиаперевозчика. При этом установлен широкий перечень случаев, когда пассажиру не может быть отказано в воздушной перевозке.