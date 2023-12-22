Видео: Минниханов протестировал качество платной дороги Алексеевское—Альметьевск

Федеральная трасса М12 «Восток» строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Благодаря новой автостраде время в пути от Москвы до Казани сократится с 12 до 6,5 часа. В дальнейшем магистраль продлят до Екатеринбурга и Тюмени, а затем, возможно, до восточных границ страны.