Бывший хоким Избасканского района Андижанской области заключен под стражу

Серобиддин Исмоилов, освобожденный от должности хокима 10 декабря 2023 года, подозревается в совершении преступлений по пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба) и пунктам «а» и «б» части 2 статьи 229−4 (нарушение порядка предоставления земель, совершенное повторно, повлекшее выход орошаемых земель из сельскохозяйственного оборота) Уголовного кодекса.