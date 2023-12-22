В правительстве Финляндии предложили возвращать обратно в РФ беженцев с границы

Как отмечается, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что будут рассмотрены все возможные сценарии для решения проблемы с мигрантами, чтобы при необходимости можно было принять дополнительные меры. В частности, изучается возможность в определенных случаях возвращать людей с границы обратно в Россию без рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.