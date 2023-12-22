В Кремле прокомментировали версию WSJ о гибели Пригожина

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что, по их данным, с гибелью Евгения Пригожина связан секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Мы видели этот материал, но мы не хотели бы это комментировать. Потому что вряд ли это поддается комментированию — подобные материалы. В последнее время, к сожалению, The Wall Street Journal очень любит заниматься продуцированием Pulp Fiction», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать данные сообщения.
По данным МЧС, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.