В Кремле прокомментировали версию WSJ о гибели Пригожина

«Мы видели этот материал, но мы не хотели бы это комментировать. Потому что вряд ли это поддается комментированию — подобные материалы. В последнее время, к сожалению, The Wall Street Journal очень любит заниматься продуцированием Pulp Fiction», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать данные сообщения.