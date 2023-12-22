Дипломатия отошла на второй план, конфронтация превалирует. Шавкат Мирзиёев о ситуации в мире

На заседании Шавкат Мирзиёев отметил, что сейчас в мире наблюдаются беспрецедентно высокие темпы развития, происходит глубокая трансформация ценностей, общественно-политических взглядов.
«Мы все являемся свидетелями того, что могущественные центры мира, которые раньше защищали свои цели и интересы главным образом через дипломатию и политику, теперь перешли на путь открытого давления, конфронтации и конфликтов», — сказал президент.
Он также добавил, что эти масштабные и крайне противоречивые процессы не обходят стороной и Центральную Азию и Узбекистан, как часть региона.
«В такой сложной и опасной ситуации, конечно, непросто найти правильный путь, отвечающий национальным интересам Узбекистана. Мы стараемся развивать взаимовыгодные отношения со всеми странами мира — и далекими, и близкими», — подчеркнул глава государства.
Президент также отметил, что в соцсетях продвигаются позиции, противоречащие нашим законам, в основном их распространяют из-за рубежа, иногда даже внутри Узбекистана.
Поэтому необходимо усилить борьбу с невежеством, повысить сознательность и осведомленность людей, интеллигенция должна работать над созданием атмосферы мира и толерантности, подавать пример своими качествами, добавил президент.