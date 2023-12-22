Дипломатия отошла на второй план, конфронтация превалирует. Шавкат Мирзиёев о ситуации в мире

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев провел заседание совета по духовности и просветительству, где высказался о международной ситуации. Глава государства отметил, что мы являемся свидетелями того, что могущественные центры мира, которые раньше защищали свои цели и интересы посредством дипломатии и политики, перешли на путь открытого давления и конфронтации, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-секретаря президента Шерзода Асадова.