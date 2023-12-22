Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Дипломатия отошла на второй план, конфронтация превалирует. Шавкат Мирзиёев о ситуации в мире

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев провел заседание совета по духовности и просветительству, где высказался о международной ситуации. Глава государства отметил, что мы являемся свидетелями того, что могущественные центры мира, которые раньше защищали свои цели и интересы посредством дипломатии и политики, перешли на путь открытого давления и конфронтации, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-секретаря президента Шерзода Асадова.
Источник: Podrobno.uz

На заседании Шавкат Мирзиёев отметил, что сейчас в мире наблюдаются беспрецедентно высокие темпы развития, происходит глубокая трансформация ценностей, общественно-политических взглядов.

«Мы все являемся свидетелями того, что могущественные центры мира, которые раньше защищали свои цели и интересы главным образом через дипломатию и политику, теперь перешли на путь открытого давления, конфронтации и конфликтов», — сказал президент.

Он также добавил, что эти масштабные и крайне противоречивые процессы не обходят стороной и Центральную Азию и Узбекистан, как часть региона.

«В такой сложной и опасной ситуации, конечно, непросто найти правильный путь, отвечающий национальным интересам Узбекистана. Мы стараемся развивать взаимовыгодные отношения со всеми странами мира — и далекими, и близкими», — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что в соцсетях продвигаются позиции, противоречащие нашим законам, в основном их распространяют из-за рубежа, иногда даже внутри Узбекистана.

Поэтому необходимо усилить борьбу с невежеством, повысить сознательность и осведомленность людей, интеллигенция должна работать над созданием атмосферы мира и толерантности, подавать пример своими качествами, добавил президент.

Шавкат Мирзиеев