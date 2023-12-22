Губернатор Александр Гусев: О метро в Воронеже можно забыть

Метро в Воронеже точно не будет, об этом виде транспорта можно забыть, признался 22 декабря на итоговой пресс-конференции Губернатор Александр Гусев. Причина банальна: без федеральных денег его не осилить, а федеральный центр закрыл программу поддержки дорожных объектов в регионах.
— По поводу метро: мы искренне полагали, что с поддержкой федерального центра это можно реализовать. Но все эти планы касались ситуации до 2020 года. Тогда было принято решение на федеральном уровне не выделять средства на строительство новых объектов, а только на то, чтобы достроить существующие, в Красноярске, например. Мы, к сожалению, в ту программу не могли попасть. Тему можем на сегодняшний день закрыть, — отметил Александр Гусев. — Но рельсовый транспорт в принципе перспективен. И реальным для Воронежа остается запуск метробуса. По проекту, для этого нужно провести реконструкцию центральных улиц, например, Плехановской, Московского проспекта. Но сейчас нельзя сразу их закрыть. Для этого и проводится работа по строительству дублеров.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, траты на воронежский стенд выставки-форума «Россия» (около 200 млн руб) губернатор считает очень эффективными.