Губернатор Александр Гусев: О метро в Воронеже можно забыть

— По поводу метро: мы искренне полагали, что с поддержкой федерального центра это можно реализовать. Но все эти планы касались ситуации до 2020 года. Тогда было принято решение на федеральном уровне не выделять средства на строительство новых объектов, а только на то, чтобы достроить существующие, в Красноярске, например. Мы, к сожалению, в ту программу не могли попасть. Тему можем на сегодняшний день закрыть, — отметил Александр Гусев. — Но рельсовый транспорт в принципе перспективен. И реальным для Воронежа остается запуск метробуса. По проекту, для этого нужно провести реконструкцию центральных улиц, например, Плехановской, Московского проспекта. Но сейчас нельзя сразу их закрыть. Для этого и проводится работа по строительству дублеров.