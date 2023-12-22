В Минтруде назвали МРОТ для Омской области на 2024 год

Так, с 1 января 2024 года МРОТ в Омске и области без учета районного коэффициента составит для работников некоммерческих организаций, организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов Омской области, а также работников, участвующих в общественных работах, составит 19 242 рубля. Для работников других работодателей установлена «минималка» в 19 500 рублей.
С учетом районного коэффициента 1,15 данные суммы составят 22 128,3 рубля и 22 425 рублей соответственно, добавили в региональном Минтруде.
Таким образом, с учетом районного коэффициента размер минимальной зарплаты для омичей вырастет в сравнении с 2023 годом вырастет на 3 450 рублей.
Как указано в документе, региональное соглашение о минимальной зарплате в Омской области заключили: правительство Омской области в лице губернатора Виталия Хоценко, Омский областной союз организаций профсоюзов «Федерация Омских профсоюзов» в лице председателя Сергея Моисеенко и Союз «Омское Региональное объединение работодателей» в лице президента Владимира Березовского.