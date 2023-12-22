В Минтруде назвали МРОТ для Омской области на 2024 год

Так, с 1 января 2024 года МРОТ в Омске и области без учета районного коэффициента составит для работников некоммерческих организаций, организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов Омской области, а также работников, участвующих в общественных работах, составит 19 242 рубля. Для работников других работодателей установлена «минималка» в 19 500 рублей.