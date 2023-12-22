Конфискация активов, акции «Рольфа» и новые регионы. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. В графике несколько непубличных рабочих встреч. На середину дня запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
В середине дня возможен международный телефонный звонок.
О планах Запада изъять российские активы
«Эти дискуссии — они то интенсифицируются, то, наоборот, затухают». Тема «незаконного изъятия наших активов — она постоянно на повестке дня».
«Потенциально эта тема для нас является, первое, неприемлемой». Кроме того, она «чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы», может стать «ударом по всей системе координат».
«Наш министр иностранных дел весьма подробно прокомментировал эту ситуацию». «Если у нас будет что-то кем-то конфисковываться, мы будем смотреть, что можем конфисковать мы в ответ», «будем незамедлительно это делать».
«Те, кто пытается это инициировать», должны понимать: РФ «никогда не оставит в покое тех, кто это сделал», и будет оспаривать решения в судебном порядке. «Европейцы и американцы прекрасно это понимают».
О передаче «Рольфа» в управление Росимуществу
«Не хотел бы это как-то детально комментировать». «Откажусь от комментария: это связано с экономической целесообразностью», «с учетом также известной международной экономической конъюнктуры».
«Она российская компания», но есть «различная схема владения, которая требовала вмешательства».
О ситуации с мигрантами
«Тема мигрантов, действительно, стоит весьма актуально на повестке дня». «Вы знаете сбалансированную позицию президента Путина».
«Действует определенная система, но необходимо ее совершенствование постоянное». Поэтому «сейчас готовится перечень поручений», в том числе по итогам прямой линии с главой государства.
«Речь идет о российских регионах — неотъемлемой части Российской Федерации, со всеми последствиями» для тех, кто желает на них посягнуть.
«Слов много, а реально принять такую страну как Украина, — это просто подорвет всю систему Европейского союза». «Понимание серьезности этой проблемы европейцы камуфлируют изрядной долей дискуссии». «Они в этом мастаки».
О материале WSJ про гибель Пригожина
«Мы видели этот материал [о якобы связи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с гибелью руководителя “Группы Вагнера” Евгения Пригожина], но не хотели бы это комментировать». «Вряд ли это поддается комментированию».
The Wall Street Journal в последнее время «очень любит заниматься продуцированием pulp fiction (англ. “бульварного чтива” — прим. ТАСС)».
О Поле Уилане
«Нам не известно об этом» — о жалобах осужденного американца Пола Уилана на обращение с ним в российских местах заключения.
О кандидатах в президенты РФ
«Все происходит в строгом соответствии с нашим избирательным законодательством». Парламентские партии, в том числе КПРФ, «реализуют свое право».