В Красноярском крае поменяли порядок выплат для медработников

В двух чтениях его поддержали депутаты Законодательного Собрания.
В действующей редакции закона, выплата предоставляется медицинскому работнику при переезде на работу из города края с населением 50 тысяч человек и более в сельскую местность либо из населенного пункта другого субъекта Российской Федерации. Изменения коснутся норм, которые вызывали трудности в реализации документа на местах.
Так в Красноярском крае сохраняется потребность во врачах и среднем медицинском персонале. Для этого закон дополнили пунктом, предоставляющим право на выплату медицинским работникам, не работавшим один год и более по специальности. Также выплату могут получить те, кто ранее работал в негосударственных медицинских организациях или при переезде на работу из населенного пункта независимо от численности проживающего в нем населения.
Уточнение коснется и предоставления выплаты выпускникам медицинских профессиональных образовательных организаций, в том числе расположенных в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек, к которым относятся медицинские техникумы в Дивногорске и в поселке Тура.
Законопроект уточняет, что выплата врачам-специалистам и врачам, фельдшерам скорой медицинской помощи, переехавшим в города Ачинск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, предоставляется при трудоустройстве впервые по полученной специальности. Ведь зачастую студенты и ординаторы уже во время обучения работают на должностях младшего медицинского персонала в тех же медицинских организациях, в которые они трудоустраиваются после учебы.
Общий объем средств по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам составил в 2023 году свыше 180 млн рублей, в том числе единовременная компенсационная выплата предоставлена 182 медицинским работникам, 77 специалистам выездных бригад скорой медицинской помощи.
На единовременные компенсационные выплаты врачам, фельдшерам выездных бригад скорой медицинской помощи, прибывшим на работу в города Ачинск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск в 2023 году в краевом бюджете предусмотрены средства в размере около 56 млн рублей.