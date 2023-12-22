В Красноярском крае поменяли порядок выплат для медработников

Так в Красноярском крае сохраняется потребность во врачах и среднем медицинском персонале. Для этого закон дополнили пунктом, предоставляющим право на выплату медицинским работникам, не работавшим один год и более по специальности. Также выплату могут получить те, кто ранее работал в негосударственных медицинских организациях или при переезде на работу из населенного пункта независимо от численности проживающего в нем населения.