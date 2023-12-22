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Губернатор Текслер дал 3 месяца на завершение капремонта больницы в Аргаяше

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сомневается, что капитальный ремонт детского отделения Аргаяшской районной больницы будет завершен в срок. Глава региона оценил состояние здания.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«По проекту, сдача у нас — конец 2024 года. Но мы с вами договаривались, что закончим ремонт в марте. Я вижу, что многое сделано, но три месяца — это не так много, на самом деле».

отметил губернатор

Однако подрядчик уверяет, что ремонт завершится в срок.

По его словам, один из самых трудоемких процессов — монтаж коммуникаций уже сделан. Сейчас ремонтные работы находятся на стадии установки розеток и других приборов. В отделении педиатрии появится новая мебель.

Как заверил подрядчик, готовность больницы составляет около 70%.

Глава региона отметил, что необходимо обновить и медицинское оборудование.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что губернатор Текслер обрушился на подрядчика с критикой из-за недостроенной школы: «Мы на нулевом этапе».