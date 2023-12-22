Губернатор Текслер дал 3 месяца на завершение капремонта больницы в Аргаяше

«По проекту, сдача у нас — конец 2024 года. Но мы с вами договаривались, что закончим ремонт в марте. Я вижу, что многое сделано, но три месяца — это не так много, на самом деле».
Однако подрядчик уверяет, что ремонт завершится в срок.
По его словам, один из самых трудоемких процессов — монтаж коммуникаций уже сделан. Сейчас ремонтные работы находятся на стадии установки розеток и других приборов. В отделении педиатрии появится новая мебель.
Как заверил подрядчик, готовность больницы составляет около 70%.
Глава региона отметил, что необходимо обновить и медицинское оборудование.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что губернатор Текслер обрушился на подрядчика с критикой из-за недостроенной школы: «Мы на нулевом этапе».