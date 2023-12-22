Мирзиёев прокомментировал волну задержаний, связанных с коррупцией и другими преступлениями

На заседании республиканского совета по духовности и просветительству президент Узбекистана прокомментировал проводимые в стране оперативные мероприятия по борьбе с коррупцией и преступностью.
«Будь то преступные группировки, называющие себя “уличными”, коррумпированные чиновники, те, кто нарушает закон и причиняет вред государству и обществу — мы никогда не сможем оставаться в стороне», — приводит слова главы государства его пресс-служба.
Президент добавил, что улицы и махалли Узбекистана должны быть мирными и чистыми, без преступности.
«В новом Узбекистане закон должен преобладать, а наказание за преступления должно быть неотвратимым. И, конечно, так и будет», — подытожил он.
Напомним, что в конце ноября в стране начались оперативные мероприятия под названием «Ударные 40 дней». За это время правоохранители проинформировали о задержании таких крупных представителей преступного мира, как Бахтиёр Кудратуллаев по прозвищу «Бахти Ташкентский», Саидазиз «Медгородок» по фамилии Сайдалиев, Салим Абдувалиев, известный как Салимбай.
Кроме того, за последние две недели сообщалось о задержании бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова, хокима Бекабадского района Ташкентской области Шухрата Мирзаева, бывшего замхокима Наманганской области Саидахмада Султанова, экс-хокимов Бухарского района Бухарской области и Избасканского района Андижанской области Хайрилло Джураева и Серобиддина Исмоилова, а также других чиновников.