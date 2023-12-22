Мирзиёев прокомментировал волну задержаний, связанных с коррупцией и другими преступлениями

Напомним, что в конце ноября в стране начались оперативные мероприятия под названием «Ударные 40 дней». За это время правоохранители проинформировали о задержании таких крупных представителей преступного мира, как Бахтиёр Кудратуллаев по прозвищу «Бахти Ташкентский», Саидазиз «Медгородок» по фамилии Сайдалиев, Салим Абдувалиев, известный как Салимбай.