США пригрозили банкам, нарушающим антироссийские санкции

«Практически каждому банку по всему миру дан выбор между тем, продолжать ли продавать товары российскому военно-промышленному комплексу, или быть связанными с финансовой системой США, учитывая, что наша экономика куда больше и наша валюта единственная, которая используется по всему миру», — сообщил он журналистам.
Представитель Белого дома также добавил, что Вашингтон намерен использовать новый исполнительный указ президента США Джо Байдена по усилению контроля за финансовым сектором в рамках антироссийских санкций в сотрудничестве и координации с другими юрисдикциями и финансовыми организациями.
«Фундаментально люди не захотят брать на себя этот риск… Проведите необходимую оценку или поставьте под угрозу возможность доступа к нашей системе», — резюмировал он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.