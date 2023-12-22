Евгений Люлин прокомментировал инициативу о запрете абортов в частных клиниках

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин на своей ежегодной пресс-конференции прокомментировал инициативу нижегородских депутатов о запрете абортов в частных клиниках. Об этом сообщает журналист КП-Нижний Новгород, присутствовавший на встрече.
По словам спикера, в первую очередь он руководствовался мнением самих женщин и медиков.
— Как оказалось, ни одна крупная сеть частных клиник в Нижегородской области такие операции и не проводит, — отметил Евгений Люлин. — При этом маленькие клиники готовы провести операции хоть завтра. Ни о каком полном медицинском обследовании до проведения аборта и речи не идет. Все это большой риск для здоровья женщин. Кроме того, в большинстве этих клиник нет полноценного реанимационного отделения, где могли бы спасти женщину.
По словам спикера, сейчас в обществе на всех уровнях развернулась широкая дискуссия по этому поводу.
— Сейчас все это обсуждают, все только об этом и говорят, — отметил Евгений Люлин. — У всех разные точки зрения. Валентина Ивановна (Матвиенко — прим. ред.) против, у меня другая точка зрения. Не факт, что она правильная. В любом случае я не расстроюсь, если наша инициатива будет отклонена.