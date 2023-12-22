Евгений Люлин прокомментировал инициативу о запрете абортов в частных клиниках

— Как оказалось, ни одна крупная сеть частных клиник в Нижегородской области такие операции и не проводит, — отметил Евгений Люлин. — При этом маленькие клиники готовы провести операции хоть завтра. Ни о каком полном медицинском обследовании до проведения аборта и речи не идет. Все это большой риск для здоровья женщин. Кроме того, в большинстве этих клиник нет полноценного реанимационного отделения, где могли бы спасти женщину.