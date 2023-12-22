Воронежский губернатор Гусев сказал, как относится к его сравнению с Гордеевым

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поделился своим отношением к критике в свой адрес, а также к сравнению его с коллегами и его предшественником на посту главы нашего региона Алексеем Гордеевым:
— К критике я отношусь совершенно спокойно. Если человека не критикуют, значит, он ничего не делает. Воспринимаю ее как дополнительный источник информации для принятия решений. Соотношу критику с информацией от других источников. Если понимаю, что это просто негативные эмоции с чьей-либо стороны, ну, хорошо, пережил, ничего страшного.
Что касается сравнения с Алексеем Гордеевым, у нас все-таки разные масштабы деятельности. Мы с ним играем не только в разных лигах, но и в разные виды спорта. К Алексею Васильевичу с глубочайшим уважением отношусь и буду относиться. У него колоссальный опыт работы в федеральных органах власти, огромный багаж взаимоотношений с людьми, трудящимися там. Скорее следует меня сравнивать с другими главами регионов, с поправкой на то, что у всех нас разные возможности.