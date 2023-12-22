Воронежский губернатор Гусев сказал, как относится к его сравнению с Гордеевым

Что касается сравнения с Алексеем Гордеевым, у нас все-таки разные масштабы деятельности. Мы с ним играем не только в разных лигах, но и в разные виды спорта. К Алексею Васильевичу с глубочайшим уважением отношусь и буду относиться. У него колоссальный опыт работы в федеральных органах власти, огромный багаж взаимоотношений с людьми, трудящимися там. Скорее следует меня сравнивать с другими главами регионов, с поправкой на то, что у всех нас разные возможности.