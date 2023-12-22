Минобороны запретило открывать аэропорт в Краснодаре

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что региональная авиагавань, закрытая с начала СВО, снова заработает с 15 декабря. В этот день самолет авиакомпании «Азимут» выполнил тестовый рейс из Минеральных Вод и благополучно приземлился. Также в расписании московского аэропорта Шереметьево с 25 декабря появились рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из столицы в Краснодар.