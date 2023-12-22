Путин выразил поддержку палестинскому народу на пути создания независимого государства

КАИР, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Палестины Махмудом Аббасом выразил поддержку палестинскому народу в достижении его цели по созданию собственного независимого государства. Об этом сообщило агентство WAFA по итогам переговоров двух лидеров.