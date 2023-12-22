Последние французские военные покинули Нигер

Лайф напоминает, что в конце июля военные Нигера свергли президента Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали соглашения с Францией, запретили экспортировать туда уран, золото, потребовали от посла покинуть страну и призвали Францию вывести свой воинский контингент. В ответ на переворот страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, так как переговоры провалились. А Буркина-Фасо и Мали, наоборот, вступились за Нигер. О начале вывода французских войск из Нигера стало известно в начале октября этого года. В декабре же МИД страны сообщил о расторжении договора о пребывании миссии Евросоюза.