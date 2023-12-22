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Новый посол Узбекистана вручил копии верительных грамот в МИД Испании

В ходе мероприятия между послом и гендиректором департамента МИД Испании была достигнута договоренность о поддержании диалога и взаимном содействии в работе.
Источник: Uznews

22 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Фаррух Турсунов вручил копии верительных грамот генеральному директору протокольного департамента Министерства иностранных дел Испании Марии Себастьян де Эрис, пишет ИА «Дунё».

В рамках встречи состоялась беседа, в ходе которой дипломаты обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества.

Подчеркивалось, что имеются все возможности для полной реализации имеющегося между странами огромного потенциала взаимодействия и придания ему практической направленности.

По итогам встречи достигнута договоренность о поддержании диалога и взаимном содействии в работе.

Напомним, на этом посту Фаррух Турсунов сменил Жахонгира Ганиева, руководившего дипломатической миссией в Мадриде с 2017 года.