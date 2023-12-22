В Нижнем Новгороде открылся избирательный штаб Владимира Путина

«За прошедшие десять лет в сфере науки было сделано очень много для поддержки молодых ученых, появились гранты, стипендии. Президент РФ Владимир Путин объявил 2022−2031 годы в России Десятилетием науки и технологий, в рамках которого проводятся серьезные, знаковые для нашей страны мероприятия для молодых ученых — Всероссийский съезд молодых ученых или Всероссийский конгресс. Они позволяют настраивать научную коммуникацию для реализации в том числе и стратегии научно-технологического развития России, а также работы молодых ученых на благо страны», — сказал кандидат технических наук, председатель Совета молодых ученых Нижегородской области, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Александр Смыков.