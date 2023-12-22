Молдова и Украина организуют семь общих пунктов пропуска на границе

В церемонии посредством видеосвязи приняли участие премьер-министр Дорин Речан и его украинский коллега Денис Шмыгаль.
«Сегодняшнее подписание протоколов об организации общих пунктов контроля на молдавско-украинском пограничном переходе является важным шагом на пути к вступлению в ЕС», — заявил Речан.
Совместный контроль будет организован на следующих КПП:
Бричаны — Россошаны (совместный контроль осуществляется на территории Украины);
Крива — Мамалага (совместный контроль осуществляется на обеих территориях);
Джурджулешты — Рени (совместный контроль на территории Украины);
Ларга — Кельменцы (совместный контроль на обеих территориях);
Паланка — Майаки — Удобное (совместный контроль осуществляется на территории Молдовы);
Первомайск — Кучурган (контроль на территории Украины);
Платоново — Новые Гояны (контроль на территории Украины).