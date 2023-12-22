Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Молдова и Украина организуют семь общих пунктов пропуска на границе

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Молдова и Украина подписали межведомственные протоколы об организации совместного контроля на семи пунктах пропуска молдавско-украинской государственной границы, сообщает управление правительства по связям с прессой и протоколу.
Источник: Sputnik.md

В церемонии посредством видеосвязи приняли участие премьер-министр Дорин Речан и его украинский коллега Денис Шмыгаль.

«Сегодняшнее подписание протоколов об организации общих пунктов контроля на молдавско-украинском пограничном переходе является важным шагом на пути к вступлению в ЕС», — заявил Речан.

Совместный контроль будет организован на следующих КПП:

Бричаны — Россошаны (совместный контроль осуществляется на территории Украины);

Крива — Мамалага (совместный контроль осуществляется на обеих территориях);

Джурджулешты — Рени (совместный контроль на территории Украины);

Ларга — Кельменцы (совместный контроль на обеих территориях);

Паланка — Майаки — Удобное (совместный контроль осуществляется на территории Молдовы);

Первомайск — Кучурган (контроль на территории Украины);

Платоново — Новые Гояны (контроль на территории Украины).