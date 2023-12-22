Молдова и Украина организуют семь общих пунктов пропуска на границе

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Молдова и Украина подписали межведомственные протоколы об организации совместного контроля на семи пунктах пропуска молдавско-украинской государственной границы, сообщает управление правительства по связям с прессой и протоколу.