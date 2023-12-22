Еще утром 22 декабря самарский губернатор находился среди членов бюро высшего совета «ЕР».
Бюро высшего совета «Единой России» является центральным органом партии. В обязанности его членов входит работа над стратегическим и комплексным развитием страны. Согласно данным официального сайта «ЕР», Дмитрий Азаров входил в бюро высшего совета партии с 2018 года.
В настоящее время в состав бюро высшего совета «ЕР» входят 22 человека, включая председателя высшего совета партии Бориса Грызлова и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.
Евгений Чернов.
Дмитрий Азаров покинул бюро высшего совета «Единой России»
Глава Самарской области Дмитрий Азаров покинул бюро высшего совета «Единой России». Его фамилия больше не значится в списке бюро на официальном сайте партии.
Еще утром 22 декабря самарский губернатор находился среди членов бюро высшего совета «ЕР».