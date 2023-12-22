Дмитрий Азаров покинул бюро высшего совета «Единой России»

Еще утром 22 декабря самарский губернатор находился среди членов бюро высшего совета «ЕР».



Бюро высшего совета «Единой России» является центральным органом партии. В обязанности его членов входит работа над стратегическим и комплексным развитием страны. Согласно данным официального сайта «ЕР», Дмитрий Азаров входил в бюро высшего совета партии с 2018 года.



В настоящее время в состав бюро высшего совета «ЕР» входят 22 человека, включая председателя высшего совета партии Бориса Грызлова и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.



Евгений Чернов.