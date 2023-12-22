Белый дом подтвердил, что Япония решила передать США ракеты для ЗРК Patriot

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.