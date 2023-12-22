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Белый дом подтвердил, что Япония решила передать США ракеты для ЗРК Patriot

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Источник: AP 2023

Ранее японское правительство смягчило правила экспорта оборонного оборудования и одобрило решение о возможности отправки сделанных в Японии по лицензии США комплексов и ракет ПРО Patriot, сообщало агентство Киодо.

В распространенном заявлении советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана говорится, что США «приветствуют» решение японского правительства о передаче ракет для «пополнения запасов США».

«Это решение внесет вклад в безопасность Японии, а также в мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе», — утверждается в сообщении.