Белый дом подтвердил, что Япония решила передать США ракеты для ЗРК Patriot

Ранее японское правительство смягчило правила экспорта оборонного оборудования и одобрило решение о возможности отправки сделанных в Японии по лицензии США комплексов и ракет ПРО Patriot, сообщало агентство Киодо.
В распространенном заявлении советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана говорится, что США «приветствуют» решение японского правительства о передаче ракет для «пополнения запасов США».
«Это решение внесет вклад в безопасность Японии, а также в мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе», — утверждается в сообщении.