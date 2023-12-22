Парламент Молдавии назначил главой Нацбанка гражданку Румынии

Парламент Молдавии в четверг отправил в отставку главу Нацбанка Октавиана Армашу, объяснив это тем, что он не обеспечил эффективность сотрудничества ведомства со следственными органами при расследовании вывода миллиарда долларов из банковской системы страны. В пятницу спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что намерен предложить на освободившееся место кандидатуру Драгу.
«Эта кандидатура соответствует всем законодательным нормам Молдавии, проголосовало за Драгу 58 депутатов. Спасибо, коллеги», — сказал Гросу по итогам голосования.
Заседание парламента транслируется в прямом эфире в социальных сетях.
Ранее в четверг президент Майя Санду предоставила Драгу гражданство Молдавии, соответствующий указ был опубликован на сайте главы республики незадолго до голосования в парламенте.
В 2014 году три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, — вывели за пределы Молдавии около миллиарда долларов. В 2015 году Нацбанк под гарантии правительства выдал банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки.
В апреле 2023 года Санду сообщила, что судьи апелляционной палаты приговорили бизнесмена Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей «беззаконным и беспредельным» и заявил, что не намерен ему подчиняться. По словам политика, уголовное дело против него было сфабриковано, оно носит политический характер. Шор обвинил центральные власти Молдавии в том, что они покрывают ряд чиновников, причастных к краже миллиарда и находящихся сейчас в руководстве страны.