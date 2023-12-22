Парламент Молдавии назначил главой Нацбанка гражданку Румынии

В апреле 2023 года Санду сообщила, что судьи апелляционной палаты приговорили бизнесмена Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей «беззаконным и беспредельным» и заявил, что не намерен ему подчиняться. По словам политика, уголовное дело против него было сфабриковано, оно носит политический характер. Шор обвинил центральные власти Молдавии в том, что они покрывают ряд чиновников, причастных к краже миллиарда и находящихся сейчас в руководстве страны.