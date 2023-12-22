Минфин США рассказал, кого коснутся новые антироссийские санкции

В сопроводительных документах ведомства, опубликованных в связи с подписанием президентом США Джо Байденом нового указа о санкциях, говорится, что глава минфина в координации с министром торговли получает полномочия «введения санкций в отношении зарубежных финансовых структур, причастных … к обеспечению … продаж, поставок или трансфера в Российскую Федерацию» продукции целого ряда направлений.
Среди таких направлений названы определенные виды станков и производственного оборудования, материалы для производства полупроводников, оборудование для тестирования электроники, некоторые виды топлива и химических прекурсоров для топлива и взрывчатки, некоторые смазочные материалы и смазочные добавки, определенные подшипники, передовые оптические системы, в том числе тепловизоры и инфракрасные видеопреобразователи, а также навигационные системы.
Ранее в пятницу президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения санкций против РФ. Он в частности дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии РФ в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса и блокировать импорт продукции российского происхождения, в том числе морепродуктов, алкоголя и алмазов, в случае ее глубокой переработки в третьих странах.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.