Французские сенаторы выступили за рост поставок оружия ВСУ

Сенаторы из Франции выступили за рост поставок вооружений и критически важного военного оборудования Вооруженным силам Украины (ВСУ) по итогам визита на Украину и в Польшу. Об этом сообщает Mediapart.