Косачев рассказал, к чему приведет изъятие Западом активов России

Кроме того, конфискация российских активов для других стран, например, для Китая или Саудовской Аравии, станет плохим сигналом, так как хранить суверенные активы в евро или долларах небезопасно, а значит их нужно срочно выводить, отметил Косачев. При таком сценарии Западу не получится избежать ответа по российским искам. Недавнее решение Международного Суда ООН по схожему иску Ирана уже заложило для этого хорошую прецедентную основу, считает политик.