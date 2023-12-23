Подготовлены изменения в правила приема экзаменов для будущих автомобилистов

«С учетом анализа результатов проведения практических экзаменов с момента вступления в силу действующего регламента (с 1 марта 2021 года) проектом смягчаются требования к кандидатам», — объяснили «Ъ» в Госавтоинспекции МВД России. До 1 марта 2021 года, напомним, начинающие водители должны были продемонстрировать навыки вождения на «площадке» и в «городе». При этом на каждом из испытаний можно было получить пять штрафных баллов, то есть суммарно десять. После реформы по объединению экзаменов лимит сократился вдвое, что существенно осложнило условия сдачи экзаменов, указывали представители автошкол. Это подтверждает и статистика: с первого раза «городской» экзамен сегодня сдают не более 10−12%, тогда как до реформы было вдвое больше.