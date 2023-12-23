Подготовлены изменения в правила приема экзаменов для будущих автомобилистов

Проект изменений в регламент по приему экзаменов на права (утвержден приказом МВД) полицейское ведомство опубликовало на regulation.gov.ru. Планируется, что документ вступит в силу 1 апреля 2024 года.
Пожалуй, наиболее ожидаемым нововведением для будущих водителей станет расширение допустимого коридора штрафных баллов, которые может набрать в ходе испытаний экзаменуемый.
Так, за то, что кандидат в водители в случае необходимости не включил поворотник или не воспользовался зеркалами заднего вида, снимается один балл; за нарушение правил стоянки — три балла. В случае более грубых нарушений, например выезд на встречку, начисляют сразу пять баллов, и экзамен тут же прекращается.
МВД предлагает дать испытуемым больше шансов — допустимый штрафной лимит будет поднят до семи баллов.
«С учетом анализа результатов проведения практических экзаменов с момента вступления в силу действующего регламента (с 1 марта 2021 года) проектом смягчаются требования к кандидатам», — объяснили «Ъ» в Госавтоинспекции МВД России. До 1 марта 2021 года, напомним, начинающие водители должны были продемонстрировать навыки вождения на «площадке» и в «городе». При этом на каждом из испытаний можно было получить пять штрафных баллов, то есть суммарно десять. После реформы по объединению экзаменов лимит сократился вдвое, что существенно осложнило условия сдачи экзаменов, указывали представители автошкол. Это подтверждает и статистика: с первого раза «городской» экзамен сегодня сдают не более 10−12%, тогда как до реформы было вдвое больше.
Ограничение ввели в 2021 году, что также вызвало массу нареканий со стороны представителей учебных организаций — норма даже была предметом рассмотрения в Верховном суде.
Дело в том, что в ходе экзаменов используются, как правило, транспортные средства автошкол, представитель которой (часто собственник учебного авто) не может вмешаться в управление при угрозе ДТП, а у экзаменаторов навыков недостаточно, считают автошколы.
В рамках сдачи экзаменов на категорию А (мотоциклы) МВД собирается отказаться от упражнения «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места». В ходе этого испытания сначала нужно заехать на парковочное место, а затем вручную откатить мотоцикл в расположенный рядом «виртуальный» бокс. После многочисленных обращений представителей инструкторского сообщества, по данным «Ъ», решено заменить этот тест на более «полезное» с точки зрения отработки навыков упражнение «Колейная доска» (было обязательным до 2016 года).
Часть других изменений регламента стало следствием недавно принятых федеральных законов. К примеру, норма, запрещающая получать водительские права уклоняющимся от призыва в вооруженные силы, присутствует в так называемом законе об электронных повестках, принятом Госдумой в апреле. Уточняется и процедура обмена водительских прав: с 1 апреля 2024 года вступит в силу закон, обязывающий иностранцев с национальными удостоверениями менять их на российские в течение года после получения вида на жительство или российского паспорта.
Президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, поддержав проект, обратила внимание на новый запрет допускать до экзаменов граждан, прошедших обучение в автошколе, учебно-материальная база которой не проверялась ГИБДД (у организации должно быть соответствующее заключение).
Это, считает эксперт, серьезно ограничит возможности «серых» образовательных организаций, у которых на самом деле нет ни площадок, ни учебных классов, ни преподавателей, что позволяет демпинговать на рынке, обучая по сокращенным, более дешевым программам. Эксперт также назвала «справедливым» решение увеличить предельное число штрафных баллов до семи, обратив внимание, что перечень самих ошибок и назначаемых за них баллов не меняется.
Число баллов по логике объединения экзаменов можно было увеличить и до десяти, считает президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. Этот вопрос остается дискуссионным. ГИБДД, по данным «Ъ», планирует проанализировать практику после введения нового регламента — не исключено, что лимит и поднимут.
Иван Буранов