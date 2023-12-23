Стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

Как рассказала сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко, сбор стартует 23 декабря и будет продолжаться до конца января.
В избирательном штабе Путина в Москве, который открылся в Гостином дворе, прошли обучение волонтеры, которые будут собирать подписи в своих регионах, их консультировали юристы штаба. В частности, им рассказывали о возможных нарушениях, которые могут возникнуть при сборе подписей, и о том, как этого избежать.
Собирать подписи будут не только в региональных штабах за поддержку Путина, но и в отделениях Народного фронта в субъектах. Президентское движение организует сбор во всех 89 регионах России, где штабы будут работать даже в выходные. По словам главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, для удобства граждан, желающих подписаться за Путина, они опубликуют в соцсетях график приема подписей, контактные данные штабов, чтобы не было очередей. Всего в сборе будут участвовать более 1000 волонтеров движения. Рассказывая о планах начать сбор подписей, Кузнецов предположил, что нужное число подписных листов за Путина будет собрано в течение недели.
О готовности собирать подписи в поддержку Путина сообщали и в «Единой России». Для этого, по словам руководителя Центрального исполкома партии Александра Сидякина, будет задействована вся инфраструктура партии в регионах, а также проведено обучение сборщиков подписей.
Кроме того, в сборе подписей в поддержку Путина будет участвовать «Справедливая Россия». Об этом РИА Новости сообщал лидер партии Сергей Миронов. По его словам, партия планирует выбрать несколько субъектов РФ, где и будет собирать подписи за кандидата.
Глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.
Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.