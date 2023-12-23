Стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

Собирать подписи будут не только в региональных штабах за поддержку Путина, но и в отделениях Народного фронта в субъектах. Президентское движение организует сбор во всех 89 регионах России, где штабы будут работать даже в выходные. По словам главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, для удобства граждан, желающих подписаться за Путина, они опубликуют в соцсетях график приема подписей, контактные данные штабов, чтобы не было очередей. Всего в сборе будут участвовать более 1000 волонтеров движения. Рассказывая о планах начать сбор подписей, Кузнецов предположил, что нужное число подписных листов за Путина будет собрано в течение недели.