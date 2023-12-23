Дальняя авиация ВКС России получает самолеты с новым цифровым оборудованием

Также приступили к переучиванию на новые виды техники молодые летчики и штурманы, окончившие Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков и Челябинский филиал Военно-воздушной академии. Кроме того, на базе Центра боевого применения и авиационных частях готовят молодые летные экипажи, всего в 2023 учебном году подготовлено более 50. Общий налет объединения составил более 22 тысяч часов.