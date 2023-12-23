Сергей Миронов заявил, что готовится новая структура правительства РФ

«У меня есть информация, что идет работа над новой структурой правительства, именно структурой», — сказал господин Миронов (цитата по «РИА Новости»).
Отвечая на уточняющие вопросы журналистов глава партии только отметил, что не знает «что конкретно» изменится. По мнению Сергея Миронова, премьер Михаил Мишустин находится «на своем месте» и активно работает.
«Справедливая Россия — за правду» сегодня, 23 декабря проведет предвыборный XIII съезд в отеле Holiday Inn в Сокольниках. На мероприятии планируют объявить о поддержке на президентских выборах 2024 года Владимира Путина.
Леонид Уварчев