Сергей Миронов заявил, что готовится новая структура правительства РФ

В России ведется работа над новой структурой правительства, заявил лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов. Политик рассчитывает на смену подхода к подбору кадров, в том числе в Центробанке и Минфине.