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Губернатор Хабаровского края провел совещание с главами районов

Внимание уделили отопительному периоду, каникулам и поддержке участников СВО.
Источник: Правительство Хабаровского края

Губернатор Михаил Дегтярев провел совещание с главами районов, фокусируясь на нескольких важных вопросах. Основное внимание уделялось отопительному периоду, подготовке к новогодним праздникам, а также поддержке участников специальной военной операции и их близких.

Губернатор отметил, что на территории Хабаровского края отопительный сезон проходит штатно, без серьезных сбоев.

Также внимание было направлено на подготовку площадей, катков и ярмарок к предстоящим новогодним праздникам и каникулам.

— Нужно обеспечить условия для качественного семейного отдыха в каждой части нашего региона, — сказал Михаил Дегтярев.

Еще один требующий внимания аспект — оказание помощи военнослужащим, участвующим в специальной операции, и их семьям. Нашим защитникам нужно не только ощущать поддержку на передовой, но и быть уверенными, что их близкие находятся в безопасности.