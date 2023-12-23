Губернатор Хабаровского края провел совещание с главами районов

Губернатор Михаил Дегтярев провел совещание с главами районов, фокусируясь на нескольких важных вопросах. Основное внимание уделялось отопительному периоду, подготовке к новогодним праздникам, а также поддержке участников специальной военной операции и их близких.
Губернатор отметил, что на территории Хабаровского края отопительный сезон проходит штатно, без серьезных сбоев.
Также внимание было направлено на подготовку площадей, катков и ярмарок к предстоящим новогодним праздникам и каникулам.
— Нужно обеспечить условия для качественного семейного отдыха в каждой части нашего региона, — сказал Михаил Дегтярев.
Еще один требующий внимания аспект — оказание помощи военнослужащим, участвующим в специальной операции, и их семьям. Нашим защитникам нужно не только ощущать поддержку на передовой, но и быть уверенными, что их близкие находятся в безопасности.