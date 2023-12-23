США заявили о причастности Ирана к атакам хуситов на суда в Красном море

Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС: хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям. Из-за этого крупные судоходные компании, в том числе Mediterranean Shipping Company, CMA CGM и Maersk, перенаправили свои суда в обход Красного моря — более длинными маршрутами вокруг Африки, а нефтегазовая компания BP приостановила перевозки нефти через этот район. Потери грузоперевозчиков из-за необходимости изменять маршрут судов составили около $35 млрд.