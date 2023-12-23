Глава Башкирии анонсировал предстоящие в 2024 году культурные события

«Мы заложили одну важную традицию в культурной жизни страны. Ежегодно наш Башкирский театр оперы и балета представляет яркие красочные спектакли на исторической сцене Большого театра. В этом году высокие оценки получила премьера масштабной постановки оперы “Садко”. Уже известны планы на 2024 и 2025 годы. Это постановка балета “Симфония длиною в жизнь”, премьера которого состоялась совсем недавно, и опера “Борис Годунов”. Государственный академический симфонический оркестр успешно реализовал новый проект “Романтика осени” и уже активно готовит программу следующего фестиваля. В этом году обладателями высокого статуса “академический” стали Башкирский театр оперы и балета, а также Национальный симфонический оркестр. Мы благодарим эти коллективы за плодотворную работу и гордимся их важными достижениями. Мы приняли решение поддержать творческие проекты наших известных на всю страну концертных организаций — Государственного академического ансамбля танца имени Гаскарова и Национального симфонического оркестра», — подчеркнул Радий Хабиров в своем выступлении.