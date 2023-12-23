Лукашенко напомнил Вучичу про вопросы, обсуждавшиеся в Дубае

Лукашенко заметил, что подобный результат является подтверждением доверия со стороны избирателей, а также результатов усердной работы команды по укреплению Сербии и отстаиванию ее национальных интересов. Он акцентировал внимание на том, что белорусская сторона готова к активному взаимодействию с новым составом Народной cкупщины и правительства Сербии по углублению дружественных межгосударственных отношений, сотрудничества в различных областях.