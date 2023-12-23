Лукашенко напомнил Вучичу про вопросы, обсуждавшиеся в Дубае

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря, в пятницу, обратился к президенту Сербии Александру Вучичу и поздравил его от имени белорусского народа и себя лично с уверенной победой коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся в Сербии, проинформировали в пресс-службе президента.
Лукашенко заметил, что подобный результат является подтверждением доверия со стороны избирателей, а также результатов усердной работы команды по укреплению Сербии и отстаиванию ее национальных интересов. Он акцентировал внимание на том, что белорусская сторона готова к активному взаимодействию с новым составом Народной cкупщины и правительства Сербии по углублению дружественных межгосударственных отношений, сотрудничества в различных областях.
Президент Беларуси отметил, что рассчитывает на то, что все вопросы двусторонней повестки, которые обсуждались во время встречи, которая состоялась на саммите по климату в Дубае, будут в ближайшее время решены успешно.