Президент Аргентины созвал внеочередную сессию парламента для рассмотрения реформ

В письме, в котором правительство уведомило парламент о созыве, указы 11 тем для рассмотрения, в том числе «закон о реформе функций государства». По данным издания, речь идет о законопроекте с большим пакетом реформ, которые Милей не смог включить в ранее опубликованный президентский указ. В списке тем также значатся законопроект о налогах и несколько соглашений с другими странами.