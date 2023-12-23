Украина решила разорвать соглашение о свободной торговле с Беларусью

В сообщении сказано, что Кабмин во время заседания, состоявшегося 22 декабря, инициировал прекращение соглашения о свободной торговле с Беларусью. Говорится, что решением Кабмина был одобрен проект закона, который прекращает действия соглашения между правительствами Украины и Беларуси о свободной торговле. Уточняется, что речь идет также и о ряде других документов, которые обеспечивают режим свободной торговли между двумя странами.