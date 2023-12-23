Воронежский губернатор сообщил о назначениях в правительстве

Министром по региональной безопасности планируют назначить бывшего руководителя мобилизационного управления правительства Игоря Попова. Сейчас завершаются формальные процедуры, после чего он сможет приступить к исполнению обязанностей. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе пресс-конференции в пятницу, 22 декабря.
Ранее Игорь Попов также занимал пост руководителя мобилизационного управления в администрации Воронежа, работал в региональном военном комиссариате, служил в Вооруженных Силах.
Кроме того, глава региона сообщил, что пост министра физической культуры и спорта Воронежской области займет глава администрации Терновского района Павел Чибисов, а должность первого заместителя председателя правительства пока остается вакантной.
«Финализируем отборочный этап и, я думаю, где-то после 15 января мы уже объявим о том, кто на эту должность будет претендовать. Сейчас несколько кандидатов есть, но я пока называть их не буду», — пояснил губернатор.