Режиссер Джахангир Ахмедов перешел на работу в Администрацию президента

Джахангир Ахмедов родился в 1983 году в Ташкентской области. Учился в Государственном институте культуры и искусства Узбекистана, получил степень бакалавра и магистра по специальности «Режиссура». До этого назначения он работал доцентом Государственного института искусства и культуры Узбекистана и главным режиссером киностудии «Эзгу-фильм». В качестве режиссёра Джахангир Ахмедов снял такие исторические фильмы, как «Исламходжа», «Ильхак» и др.