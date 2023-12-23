Миронов отреагировал на слова Прилепина об Узбекистане и России

Ранее Прилепин на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» заявил, что «искренне стоит» на том, чтобы присоединять к РФ территории, с которых в Россию приезжают гастарбайтеры. По его словам, это нужно, чтобы обучать гастарбайтеров русскому языку «не здесь», а «там уже, в Узбекистане, допустим». После этого посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов был вызван в четверг в МИД страны из-за высказываний Прилепина, которые в Ташкенте восприняли «с чувством глубокой озабоченности».