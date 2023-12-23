Миронов отреагировал на слова Прилепина об Узбекистане и России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Санкций к сопредседателю партии «Справедливая Россия — За Правду», писателю Захару Прилепину за его слова о присоединении Узбекистана к РФ не последует, заявил журналистам лидер партии Сергей Миронов.
Ранее Прилепин на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» заявил, что «искренне стоит» на том, чтобы присоединять к РФ территории, с которых в Россию приезжают гастарбайтеры. По его словам, это нужно, чтобы обучать гастарбайтеров русскому языку «не здесь», а «там уже, в Узбекистане, допустим». После этого посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов был вызван в четверг в МИД страны из-за высказываний Прилепина, которые в Ташкенте восприняли «с чувством глубокой озабоченности».
«Нет, нет. Дело в том, что <…> он писатель, значит, да, эмоции, понятно, что ностальгия по Советскому Союзу (у Прилепина — ред.)», — ответил Миронов на вопрос журналиста о том, будут ли применены к Прилепину какие-то санкции.
До этого в пятницу Миронов, комментируя РИА Новости слова Прилепина о присоединении Узбекистана, сообщил, что никаких реальных «поползновений на суверенитет стран СНГ» нет, слова Прилепина — просто эмоциональное мнение. Также он сообщил, что удивился реакции на слова писателя в Узбекистане.