Махонин исключил из совета по предпринимательству своего соратника

Места в совете, освободившиеся после исключения, займут министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина, гендиректор агентства инвестиционного развития региона Владимир Верюжский. Также в списке указан руководитель пермской дирекции по развитию бизнеса Западно-уральского филиала «Газпромбанка» Дмитрий Малков.