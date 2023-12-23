Минобороны Молдовы намерено закупить еще один радар

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Министерство обороны Молдовы закупит еще одну станцию РЛС, заявил глава ведомства Анатолие Носатый.
По словам министра, модель радара с необходимыми техническими параметрами уже найдена, и сейчас проводится поиск компании, у которой он может быть приобретен.
«Тактические характеристики второго радара уже определены. В настоящее время Агентство по реализации проектов Европейского союза работает над определением компаний», — сказал Носатый журналистам.
Ранее первая современная система воздушного наблюдения, закупленная на бюджетные средства, прибыла в Кишинев. Радар, приобретенный через французскую компанию THALES, способен обнаруживать крупные и мелкие воздушные цели. Глава Минобороны не сообщил, где именно будет установлен радар и в какую сумму он обошелся государству.