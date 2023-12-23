Минобороны Молдовы намерено закупить еще один радар

Ранее первая современная система воздушного наблюдения, закупленная на бюджетные средства, прибыла в Кишинев. Радар, приобретенный через французскую компанию THALES, способен обнаруживать крупные и мелкие воздушные цели. Глава Минобороны не сообщил, где именно будет установлен радар и в какую сумму он обошелся государству.