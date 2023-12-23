Дрозденко назвал себя «продвинутым байкером»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии Дня региона на международной выставке-форуме «Россия» признался в том, что считает себя «продвинутым байкером».
«Мотоциклы — спорт, к которому я себя отношу, я не мотогонщик, я просто продвинутый байкер и для меня в свободное время в сезон прокатиться на мотоцикле большое удовольствие. Я люблю разные мотоциклы: большие и маленькие, и, кстати, имел счастье прокатиться, в том числе, на мотоцикле по трассам Игоры Драйв — это непередаваемое ощущение», — сказал Дрозденко, слова которого приводит Telegram-канал правительства региона.
Согласно декларации о доходах Дрозденко за 2022 год, помимо легкового автомобиля Land Rover Defender, квадроцикла и снегохода, у губернатора Ленобласти есть мотоцикл Harley Davidson.
В июле Дрозденко в рамках мотофестиваля «Балтик Ралли» возглавил мотопарад, участники которого доехали от Выборга до границы с Финляндией.