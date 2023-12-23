МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск “Центр” отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества», — говорится в сообщении.