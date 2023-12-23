В Башкирии назначили нового мэра Кумертау

Им стал 53-летний Олег Астахов, который после отставки Олега Фролова с конца ноября руководил администрацией с приставкой «и.о.».
До своего назначения Олег Астахов возглавлял совет городского округа.
— Благодарю всех за оказанное доверие, — написал в своих соцсетях новый мэр. — Надеюсь на поддержку коллег, жителей города. Я уверен, что вместе мы сделаем все возможное для развития Кумертау.
Он также добавил, что всегда открыт для общения с горожанами.
Напомним, предыдущий мэр 45-летний Олег Фролов сложил с себя полномочия по собственному желанию 30 ноября этого года.